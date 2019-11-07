Кубань досрочно погасит более 40 млрд рублей госдолга

Решение о досрочном погашении госдолга было принято в связи со снижением ключевой ставки ЦБ до 6,5%, в результате долговая нагрузка снизится на 40 млрд руб. Кредиты погашаются за счет собственных средств регионального бюджета и частично благодаря рефинансированию за счет гособлигаций, об этом информирует пресс-служба администрации края со ссылкой на слова вице-губернатора Игоря Галася.

По его словам, Кубань досрочно погасила привлеченные в 2018 году 15 млрд руб. кредитов коммерческих банков. Еще 5 млрд руб. будут возвращены кредитным организациям 14 ноября (в этот день край разместит новый облигационный займ). «Мы максимально минимизируем в структуре госдолга региона дорогие коммерческие кредиты. В январе и апреле текущего года уже погасили досрочно 21,6 млрд руб., что позволило сэкономить более 1,6 млрд руб. на обслуживании, – рассказал господин Галась. От также отметил, что в будущем кредиты будут привлекаться по ставкам, не превышающим ключевую ставку ЦБ более чем на процент годовых.

По данным минфина края, в начале 2019 года в структуре госдолга доля кредитов банков составляла 35,5%, к концу года она снизится до 5%. По итогам 2019 года общий объем госдолга Кубани сократится до 100 млрд руб.

Андрей Ульченко