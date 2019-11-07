Следователи пришли с обыском в мэрию Каспийска

Сотрудники следственного управления СКР по Дагестану проводят обыски в кабинете заместителя главы администрации Каспийска и руководителя аппарата мэрии. По данным источника “Ъ”, следствие заинтересовалось выделением земель, а также незаконной выдачей разрешений на строительство.

Заместителя мэра города Заура Римиханова следователи пригласили на допрос. По данным источника “Ъ”, сотрудники СКР проверяют документацию 2012–2014 годов.

В середине октября силовики задержали начальника управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмеда Махова. Он был заподозрен в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2012 году он незаконно выдал разрешение на строительство девятиэтажного многоквартирного дома сроком до 31 декабря 2014 года, а в 2014 году неправомерно продлил срок действия разрешения на строительство дома еще на год.

В отношении главного архитектора Каспийска возбуждено два уголовных дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ.

Советский районный суд Махачкалы отправил его под домашний арест, однако чиновника задержали по новому уголовному делу о превышении должностных полномочий. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Юлия Рыбина, Махачкала