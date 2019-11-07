Оправдывающего терроризм жителя Анапы отправили в колонию и лишили интернета

Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Анапы виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчине назначено два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишением права доступа к интернету сроком на три года, сообщили в региональном управлении ФСБ. Приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что житель Анапы разместил в интернете материалы о признании идеологии и практики терроризма правильными, а также нуждающимися в поддержке и подражании. В результате проведенного лингвистического исследования было установлено, что размещенные осужденным тексты и видеоматериалы пропагандируют и оправдывают терроризм.

Василий Хитрых