Больницам и поликлиникам Ростовской области передали имущество на 132 млн рублей

Правительство Ростовской области приняло постановление о передаче имущества из региональной в муниципальную собственность, сообщает управление информационной политики региона. Так, в собственность лечебных учреждений 33 муниципальных образований области передается имущество, купленное министерством здравоохранения региона. Это медицинские кровати и кресла, каталки, ходунки, устройства для перемещения пациентов с изменением высоты, прикроватные тумбочки на общую сумму 132 млн руб.

Дарья Голякова