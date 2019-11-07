Под Новосибирском появится мясоперерабатывающий завод за 1,5 млрд рублей

Сибирская продовольственная компания (СПК) планирует построить в Черепановском районе Новосибирской области мясоперерабатывающий завод стоимостью 1,5 млрд руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на пресс-конференции в четверг.

Производство будет расположено на площадке Черепановского мясоконсервного комбината, его мощность составит 9 тыс. т продукции в год. Господин Лещенко сказал, что активная стадия реализации проекта строительства завода начнется в 2020 году, закончится — в 2022 году. По данным министра, СПК получила кредитную линию для реализации проекта.

СПК входит в состав холдинга «Российские мясопродукты», одного из крупнейших мясопереработчиков в стране. Новосибирский завод компании введен в эксплуатацию в 1994 году. Завод производит колбасы и мясные деликатесы, ежемесячно на мощностях цеха выпускается более 80 т различных видов сырокопченых колбас.

Основной владелец СПК с долей более 99,9% — ООО «РМП-холдинг», которым на паритетных началах владеют Алексей и Николай Зенковы. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка СПК составила 10,3 млрд руб. при чистой прибыли в размере 376 млн руб.

Оксана Павлова, Илья Галагуз