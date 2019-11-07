«Конституция стала декорацией»

Вчера Татарстан отметил день собственной Конституции, которая была принята в 1992 году в условиях конфронтации республиканской и федеральной властей. По этому случаю в Казани состоялся митинг Всетатарского общественного центра (ВТОЦ). Его участники констатировали, что за 27 лет основной закон претерпел серьезные изменения и стал «декорацией». Власти Татарстана организовали круглый стол в Госсовете республики, пригласив на него ограниченный круг журналистов. Спикер парламента Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что «демократическая Конституция подтвердила свою жизнеспособность».



Митинг, посвященный 27-й годовщине принятия Конституции Татарстана, состоялся в Ленинском садике. В прежние годы мэрия не разрешала проводить эту акцию в центре города, отправляя активистов в «гайд-парк» в сквере Тинчурина. В этот раз чиновники пошли на уступки организаторам митинга. Его участники пришли с плакатами «6 ноября — День Конституции. С великим праздником вас, родные!», «Борьба за татарский язык — борьба за татарскую государственность!», «В Татарстане все чиновники и госслужащие должны знать татарский язык», «Вернуть Конституцию 1992 года, принятую на основе декларации 1990 года». Акция собрала не более ста человек.

Напомним, Конституция Татарстана была принята 6 ноября 1992 года в условиях конфронтации республиканской и федеральной властей. После провозглашения в 1990 году суверенитета Татарстана в республике был объявлен референдум. На нем более половины жителей согласились, что республика — «суверенное государство, строящее свои отношения с РФ и другими государствами на основе равноправных договоров». Татарстан (как и Чечня) отказался подписать федеративный договор. В 1993 году республика проигнорировала референдум по Конституции РФ. В 1994 году был заключен первый договор между Казанью и Москвой о разграничении полномочий. С приходом Владимира Путина Конституция республики претерпела изменения — в 2000-х годах суверенитет Татарстана был оговорен пределами, на которые не распространяются федеральные полномочия. В 2007 году между республикой и федеральным центром был принят новый договор, который утратил свою силу в 2017 году.

Председатель президиума ВТОЦ Фарит Закиев с сожалением констатировал вчера, что сейчас Конституция республики «стала чисто декорацией»: «Основополагающие статьи о том, что Татарстан — субъект международного права, что законы республики имеют верховенство на ее территории, были уничтожены в 2002 году». По его словам, сейчас «реальна угроза ликвидации республики»: «Идут разговоры в Москве, что надо укрупнять, создавать большие губернии».

Заместитель господина Закиева Галишан Нуриахмет считает, что российские власти «не выполняют Конституцию России». В частности, он вспомнил, как в прошлом году были внесены поправки в закон «Об образовании», которые исключили обязательное изучение государственных языков республик в школах, что, по его мнению, противоречит Конституции. Он выразил опасение, что в дальнейшем федеральный центр настоит на ликвидации должности президента республики. По федеральному закону, от этого наименования Татарстан должен был отказаться к 2016 году, но Госсовет республики не стал вносить изменения в региональную Конституцию. «У нас остался единственный атрибут республики — название „президент“. Мы обязательно будем отстаивать эту должность»,— сказал господин Нуриахмет “Ъ”.

Татарстанские власти по случаю праздника массовых публичных мероприятий вчера не проводили, решив ограничиться круглым столом в Госсовете республики. Спикер парламента Фарид Мухаметшин положительно оценил роль татарстанской Конституции, посчитав, что она «выступила одной из базовых опор конфигурации наших взаимоотношений с федеральным центром». Спикер отметил, что «первая суверенная, демократическая Конституция подтвердила свою жизнеспособность, стала неотъемлемым атрибутом государственности». По его словам, документ выступает «надежным и прочным фундаментом дальнейшего продвижения республики по пути созидания и прогресса».

Отметим, что круглый стол не анонсировался в календаре мероприятий на сайте Госсовета. Пресс-служба пригласила на мероприятие ограниченный круг журналистов, преимущественно государственную прессу.

На сайте президента Татарстана было размещено обращение Рустама Минниханова по случаю праздника. Он заявил, что «основной закон определил многонациональный народ Татарстана единственным источником власти» и закрепил «гражданское, этническое и социальное равенство граждан».

Кирилл Антонов