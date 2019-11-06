«Никто не будет отчислен без оснований»

Руководство физического факультета (ФФ) Новосибирского государственного университета (НГУ) встретилось со студентами первого курса, чтобы выбрать меру наказания для создателей паблика с мемами про преподавателей ФФ. За время трехчасового диалога, по словам одного из студентов, было определено, что решение примут позже на закрытом совещании. Университет проводит служебную проверку. Юрист отмечает, что права отчислять «за мемы» нет ни у одного вуза, и любая формулировка основания для отчисления сможет стать основанием для обращения в суд.

В Новосибирском государственном университете прошла встреча руководства физического факультета с учащимися первого курса в связи с постами в паблике соцсети «ВКонтакте» «Мемы от южанина». В группе выкладывались юмористические картинки про преподавателей, студенческую жизнь и шутки про одного из студентов факультета. Встреча была открытой и длилась около трех часов.

Как ранее сообщила локальная группа «Мемы 220б», деканат ФФ якобы пригрозил студентам первого курса отчислением из-за создания «Мемов от южанина». 31 октября курс в полном составе пригласили на собрание с деканом Александром Бондарем и заместителем декана по внеучебной работе Жанной Ермолой. Там учащихся отчитали за использование фотографий преподавателей без разрешения и мат в постах, а администратору группы «предложили писать заявление об отчислении по собственному желанию, либо пообещали найти способ его отчислить».

После этого студенты удалили паблик. По словам одного из участников встречи с руководством ФФ, студента второго курса ФИТ Константина Сухинского, администратор Дилшод Нозимов и редактор группы Георгий Дильмухаметов извинились за свое поведение перед преподавателями и деканатом, отметив, что паблик создавался исключительно с юмористической целью.

«В свою очередь декан, как мне показалось, аккуратно переключался с неудобных тем: как только речь зашла о правомерности действий деканата, он начал аккуратно перекладывать ответственность за финальное решение на ректора»,— рассказал “Ъ” пожелавший остаться анонимным студент. Итоговое решение на встрече так и не вынесли.

Предполагается, что руководство деканата определит судьбу студентов на закрытом совещании, после чего ректор официально утвердит решение.

В пресс-службе НГУ “Ъ” пояснили, что сейчас проводится внутренняя проверка: «Никто не будет наказан, а тем более отчислен без достаточных на то оснований. Поэтому вопрос требует самого серьезного разбирательства в рамках существующего правового поля». В пресс-службе отметили, что руководство университета надеется, «что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях».

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой, ни одно учебное заведение не может отчислить студента с формулировкой «за размещение мемов». «Вузу будет необходимо использовать формулировку, связанную с нарушением устава или нарушением поведения. На месте учащихся, если бы их отчислили, я бы обратилась в суд»,— пояснила госпожа Гребнева. Эксперт полагает, что вопрос соответствия действий студентов формулировке, которую может выбрать вуз при отчислении, в любом случае — вопрос судебных разбирательств.

«Можно ли признать высказывания в соцсетях нарушением устава учебного заведения? Скорее всего прямой формулировки, что студентам нельзя размещать мемы в интернете и нецензурно выражаться в соцсетях, нет. Прогнозировать шансы на победу в случае обращения в суд рано, так как все будет зависеть от того, какое основание укажет руководство факультета в случае отчисления»,— поясняет Ирина Гребнева.

Юлия Сасевич, Новосибирск