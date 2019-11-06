Цифровизация заполняет офисы

За шесть лет представители IT-сектора стали одним из ключевых драйверов спроса на рынке офисной недвижимости Петербурга, опередив структуры ПАО «Газпром», говорится в исследовании Colliers International. Эксперты считают, что данная тенденция продолжится, так как за счет цифровизации всех отраслей будет увеличиваться штат IT-специалистов.

Как говорится в исследовании Colliers, в большинстве своем компании арендуют офисы площадью более 1000 кв. м, однако более трети из них (37%) занимают офисы размером свыше 2000 кв. м. При этом 58% бизнес-центров, в которых арендуют офисы IT-компании, принадлежит к классу B. Самыми востребованными раионами среди IT-компании по объему занятых площадей являются Московскии, Петроградскии, Приморскии и Василеостровский.

«IT-сектор превратился в самостоятельную отрасль экономики Петербурга и крупнейшего потребителя рынка недвижимости. Этому способствуют как глобальные тренды — многократное увеличение объема передаваемого в мире трафика, требующее новых технологий для обеспечения скорости их передачи и обработки, так и курс на импортозамещение, локальные законодательные инициативы — например, “закон Яровой”, предписывающий хранить все данные в России»,— комментирует Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге. Это подтверждает и рынок труда: по данным HeadHunter, за последние пять лет число вакансий для разработчиков в Санкт-Петербурге увеличилось в 2,5 раза.

По данным Colliers, всего с 2016 года IT-корпорации увеличили свое присутствие в Санкт-Петербурге в 1,5 раза. Наиболее активно экспансию проводили разработчики ПО, облачных решений, компании из сферы телекоммуникации и IT для финансового сектора. Среди них: JetBrains, EPAM Systems, «Сбербанк Технологии», TELE2, Wrike, Mail.ru Group, Huawei, ИТСК, «Яндекс.Деньги». При этом возможности IT-компаний для дальнейшей экспансии на сегодня ограничены: на конец третьего квартала 2019 года лишь в девяти бизнес-центрах класса A к аренде доступны блоки свыше 1000 кв. м. В сегменте офисов класса B альтернатива чуть шире — 16 объектов.

Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин объясняет востребованность площадей среди IT-компаний тем, что если прочие за счет цифровизации сокращают штат, то в телекоме и IT, наоборот, это приводит к увеличению численности персонала. «Дополнительные офисы арендуют в связи с расширением отдела разработки»,— говорит эксперт. По словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, тенденция будет продолжаться, поскольку государство нацелено на локализацию производств в IT-секторе, также потребуется строить новые центры обработки данных в связи с законом Яровой.

Алексей Кириченко