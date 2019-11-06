Имущество дегустационного зала «Шампань Холл» в Геленджике оценили в 19 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Шампань Холл» Максим Павлов опубликовал отчет о начальной продажной стоимости имущества должника. Согласно документу, на торги будет выставлено право аренды находящегося в залоге у «Крайинвестбанка» земельного участка площадью 30 тыс. кв. м. в Кабардинском участковом лесничестве (18,4 млн руб.) и право аренды находящегося в собственности банкрота земельного участка по тому же адресу (599 тыс. руб.).

Первый в России дегустационный зал шампанского «Шампань Холл» был открыт в Геленджике по улице Революционной, 11 в 2008 году. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. По итогам 2015 года (последние опубликованные данные), ООО «Шампань Холл» показало выручку 18,9 млн руб. и чистую прибыль — 3 млн руб., кредиторская задолженность компании на тот же момент составляла 19,3 млн руб.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, процедура наблюдения в отношении ООО «Шампань Холл» была введена в августе 2017 года по иску ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», предъявившего обществу требование в объеме 79,9 млн руб., поскольку «Шампань Холл» выступал поручителем при открытии бакоом кредитной линии ООО «Океанариум». В марте 2017 года ООО «Шампань Холл» было признано банкротом.

Дмитрий Михеенко