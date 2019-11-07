Отец расстрелявшего сослуживцев солдата утверждает, что его сына довели до самой крайней точки

Отец Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов после встречи в СИЗО со своим сыном, расстрелявшим в воинской части в поселке Горный Забайкальского края десятерых военных, восемь из которых погибли, заявил, что применить оружие Рамиля вынудила дедовщина. «Он дал понять, что его довели до самой крайней точки. Он сказал, что не смог бы простить. Я понял с его слов, что из-за дедовщины все»,— сказал Шамсутдинов-старший. Интервью с ним размещено на Youtube-канале «Вечерка ТВ». При этом он сообщил, что подробно с сыном о причинах трагедии не говорил. «Уже с адвокатом будем обсуждать»,— сказал Салим Шамсутдинов. Кроме того, он отметил, что не заметил никакого психического расстройства у сына. В Читу он прилетел вчера на деньги, собранные его односельчанами. По словам господина Шамсутдинова, он обязательно будет присутствовать на суде, но не знает, сможет ли еще приезжать на встречи с сыном в СИЗО, которые разрешены раз в месяц.

Напомним, 25 октября в войсковой части №54160, расположенной в закрытом поселке Горный Забайкальского края, при смене караула солдатсрочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим. Погибли два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Еще двое получили тяжелые ранения. 29 октября Читинский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал рядового Шамсутдинова. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Екатерина Еременко