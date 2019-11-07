Получил по портрету

В Надымском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ) уволили заместителя управляющего делами администрации Алексея Кокшарова. Причиной стало включение двух портретов Дмитрия Медведева в список предметов, наряду с техникой и мебелью подлежащих утилизации. Собеседники “Ъ-Урал” предполагают, что господин Кокшаров подписал документ, не изучив его содержание. Знакомые с ситуацией источники уверены, что мэрия сделала демонстративный шаг во многом из-за чрезмерного внимания СМИ. Эксперты утверждают, что утилизация портретов президентов должна происходить «непублично».



Заместителю управляющего делами администрации Надымского района Алексею Кокшарову пришлось уволиться после скандала с включением в тендер по утилизации техники и мебели уничтожение двух портретов Дмитрия Медведева. Напомним, аукцион по утилизации компьютеров, офисного оборудования и мебели мэрия объявила 21 октября. В списке предметов, которые нужно уничтожить, значится два портрета Дмитрия Медведева. В аукционной документации он указан еще как президент (занимал пост с 2008 по 2012 годы). Утилизация двух портретов стоит чуть более 1,2 тыс. руб. Победитель аукциона должен был быть определен 31 октября, но заказчик отменил торги.

В мэрии факт увольнения подтвердил начальник управления информации Елена Крысина. Хотя на официальном сайте администрации господин Кокшаров до сих пор указан заместителем управляющего делами. Все представители мэрии, до кого удалось дозвониться “Ъ-Урал” (пять человек), отказывались комментировать эту историю и бросали трубки. Связаться с самим Алексеем Кокшаровым на момент подготовки материала не удалось.

Местный истеблишмент отмечает, что у мэрии «такая тактика работы — уйти в оборону, спрятаться и никому не отвечать». «Получить достоверную информацию никто не может. Если хоть кто-то что-то скажет, он тоже может попасть под раздачу. Надымские чиновники привыкли замалчивать»,— сообщил собеседник “Ъ-Урал”. По его словам, в городе и социальных сетях обсуждают неофициальную версию о том, что господина Кокшарова подставили. «Подсунули документ, с которым он не ознакомился. И такая шумиха началась»,— полагает собеседник. Впрочем, он отмечает, что Алексей Кокшаров работает в администрации с 2013 года, «всегда был рядом с верхушками на серьезных мероприятиях» и «жестко отстаивал интересы администрации». «Ничего страшного, антинародного не произошло, а человека под молоток пустили»,— заявил собеседник “Ъ-Урал”, предположив, что действие властей носит демонстративный характер и Алексея Кокшарова, возможно, «пригрели на другом месте работы».

Депутаты муниципальной думы сомневаются в том, что чиновник мог подписать документ, не ознакомившись с ним. «Это банальная глупость!»,— заявляют они. По мнению одного из собеседников “Ъ-Урал”, который лично знаком с господином Кокшаровым, скандал произошел из-за чрезмерного внимания медиа.

«СМИ акцентировали, а потом вышестоящие чиновники решили воспользоваться этим и уволить»,— заявил он.





Эксперты утверждают, что утилизация портретов президентов должна происходить «непублично». «Утилитарно-функциональные задачи часто противоречат символическим идеям. Портрет является политико-символическим языком и выражением. Поэтому с утилизацией таких вещей всегда была проблема»,— считает доктор философских наук, руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин. По его мнению, нормально утилизировать портреты, которые пришли в негодность. «Политический символ легко превратить в усмешку. В таких ситуациях нужно соблюдать четкую инструкцию, иначе можно нарушить грань между утилитарно-политической и символически-уничижительной целью»,— добавил господин Гагарин.

Анастасия Реутова