Разборки за «Кресты» рассмотрят заново

Верховный суд России (ВС) отменил оправдательный приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко и предпринимателя Игоря Захарова: летом коллегия присяжных признала их невиновными в убийстве одного из кураторов строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова. По данным “Ъ”, в ближайшее время прокуратура утвердит обвинительное заключение по еще одному делу в отношении Сергея Мойсеенко о получении почти 400 млн руб. взятки от основного субподрядчика при строительстве следственного изолятора.

Кроме апелляционного представления прокуратуры жалобу на оправдательный приговор на основании вердикта присяжных подала вдова Николая Чернова, признанная потерпевшей по делу. В обоих случаях стороны ссылались на процессуальные нарушения, которые были допущены при рассмотрении дела с участием присяжных.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, отменить приговор, постановленный на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, можно лишь в двух случаях:

при наличии существенных нарушений, повлиявших на ответы,

либо при вынесении «неясного и противоречивого» вердикта, после которого судья не предложил присяжным вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.

Оправдательный вердикт коллегия из восьми присяжных вынесла летом в Ленинградском областном суде, дав отрицательный ответ на вопрос о доказанности преступления. Следствие считало, что экс-заместитель начальника петербургского УФСИН Сергей Мойсеенко подстрекал санкт-петербургского предпринимателя Сабира Садыкова к убийству Николая Чернова, курирующего строительство следственного изолятора. Сабир Садыков, по версии следствия, узнал, что Николай Чернов собирает документы о различных ошибках, недочетах и хищениях при строительстве нового следственного изолятора «Кресты». Об этом предприниматель проинформировал Сергея Мойсеенко, после чего они якобы решили устранить господина Чернова. Затем Сабир Садыков, по версии следствия, обратился к предпринимателю Игорю Захарову с просьбой достать оружие, после чего и убил Николая Чернова. После отмены приговора Верховным судом дело отправится на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд.

Несмотря на оправдание, Сергей Мойсеенко не успел покинуть СИЗО. Прямо на выходе из суда его задержали в рамках другого уголовного дела. По версии следствия, он получил взятку от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова в размере 388,5 млн руб. через посредника Виктора Кудрина — бывшего гендиректора АО «Генеральная строительная корпорация» за общее покровительство компаниям. В частности, за то, чтобы не возникало вопросов при принятии выполненных работ, а также за выплату максимально возможных авансов в начале каждого года. ОАО ГСК выступало генеральным подрядчиком при строительстве СИЗО «Кресты-2», а ООО «Петроинвест» — основным субподрядчиком. Дело Виктора Кудрина в суд пока не передано — ему предъявлено обвинение в растрате 56 млн руб., выделенных ГСК на строительство нового СИЗО. По данным “Ъ”, прокуратура утвердит обвинительное заключение по делу о получении взятки Сергеем Мойсеенко в ближайшее время, после чего оно поступит для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург