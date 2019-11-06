В Курганской области начали разведку нового месторождения урана

АО «Русбурмаш» (специализированная компания уранового холдинга АРМЗ по проведению геологоразведочных работ, входит в «Росатом») планирует пробурить 238 скважин на территории Добровольного месторождения в Звериноголовском районе Курганской области. Компания будет проводить геофизические исследования, гидрогеологические и инженерно-геологические работы, сообщает пресс-служба АРМЗ.

В АО «Русбурмаш» подчеркивают, разработка Добровольного уранового месторождения полностью безопасна для жителей близлежащих поселков Труд и Знание. «Изоляция этих месторождений палеодолинного типа является достаточной для эксплуатации подобных объектов методом скважинного подземного выщелачивания. Применяющаяся нами методика проходки и последующей ликвидации разведочных скважин позволяет не нарушать первоначальную целостность геологического массива и вести экологически чистую для окружающей среды добычу», - говорит главный геолог компании Анатолий Новгородцев.

Ранее жители поселков Труд и Знание Курганской области на общественных слушаниях одобрили проект освоения Добровольного месторождения урана. Глава Звериноголовского района Михаил Шейгец сообщил, что большинство местных жителей рады началу работ. «Это толчок в развитии района, налоговые отчисления, рабочие места. Здесь уже работают восемь местных жителей, в ближайшее время будет создано до 25 рабочих мест, а в перспективе — до двухсот», — сказал Михаил Шейгец.

Добычу урана в Курганской области способом скважинного подземного выщелачивания ведет АО «Далур» (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ госкорпорации «Росатом»). Компания осваивает три месторождения – Далматовское, Хохловское и Добровольное.