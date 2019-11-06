На крышах школ и больниц Ставрополья планируют установить солнечные батареи

В Ставропольском крае социально значимые объекты планируют перевести на энергообеспечение за счет солнечных батарей, сообщает пресс-служба министерства энергетики промышленности и связи региона. Установкой солнечных батарей предложили заняться российской компании, работающей в сфере солнечной генерации. Ее название не уточняется.

«В ближайшем будущем мы можем использовать солнечные панели в качестве основного способа обеспечения электроэнергией социально значимых объектов. Разместить солнечные батареи мы предлагаем на крышах больниц, детских садов и школ. Наиболее актуальным этот проект будет для отдаленных территорий региона. Создание автономных энергосистем в сельской местности позволит бесперебойно обеспечивать бюджетные учреждения необходимым количеством энергии. При этом цена солнечной энергии не будет выше получаемой стандартными способами», — передает пресс-служба слова первого заместителя министра энергетики, промышленности и связи региона Виталия Шульженко.

Компании-инвестору также предложили оборудовать солнечными батареями сельскохозяйственные и промышленные предприятия региона, расположенные на отдаленных территориях.

Дарья Голякова