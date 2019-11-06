Здание отеля «Башня» в Кисловодске снесут как самострой

Суд Кисловодска установил, что часть здания отеля «Башня» в Кисловодске была построена незаконно, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Так, застройщику было выдано разрешение на строительство кафе, а он возвел четырехэтажную гостиницу. Суд обязал владельцев привести объект в соответствие с ранее выданным архитектурно-планировочным заданием. Для этого придется снести, второй третий и четвертый этаж, а также часть здания, расположенную на смежном земельном участке. Кроме того, застройщику придется разработать проект организации работ по сносу объекта.

Решение суда вступило в законную силу.

Дарья Голякова