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Петербург с января выкупил у застройщиков 42 соцобъекта

В текущем году Петербург выкупил у застройщиков 42 соцобъекта, среди них детсады, школы, объекты здравоохранения. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, такая практика будет продолжена. Губернатор добавил, что ввод жилья в городе может осуществляться только с учетом создания необходимой социальной инфраструктуры.

На рабочем совещании с членами городского правительства было принято постановление о предоставлении застройщику — ООО «Ренессанс» земельного участка в Невском районе для строительства детского сада на 90 мест с классами начальной школы на 110 мест. Детсад будет построен за счет средств стройкомпании.

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