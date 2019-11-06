Индекс загрязнения воздуха в Магнитогорске снизился в два раза

Комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха (КИЗА) в Магнитогорске за последние два года снизился почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского металлургического комбината со ссылкой на официальные данные, полученные со стационарных постов наблюдений, принадлежащих Росгидромету и самому предприятию.

Уровень КИЗА по Магнитогорску два январь-сентябрь составил 7,62, в то время как за аналогичный период 2017 года – 13,4. На ММК отмечают, что достигнут наиболее низкий показатель за всю историю наблюдений. В компании связывают зафиксированные улучшения с выполнением ряда экологических проектов. Среди них запуск в июле этого года новой аглофабрики, в которую было инвестировано 30 млрд руб. Она оборудована природоохранными технологиями, позволившими снизить выбросы пыли вдвое, диоксида серы – в четыре раза, бензапирена – в 16 раз. Кроме того, были построены системы аспирации литейных доменных печей. Также проведена реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха, благодаря которой удалось добиться 95-процентной эффективности очистки воздуха.

Напомним, в этом году Министерство природных ресурсов и экологии РФ исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее загрязненным воздухом.