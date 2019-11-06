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В Надыме уволили чиновника, решившего уничтожить портреты Дмитрия Медведева

Решение о включении в тендер по утилизации техники и мебели уничтожение двух портретов Дмитрия Медведева стоило работы чиновнику администрации Надымского района. Заместителю управделами мэрии Алексею Кокшарову пришлось уволиться после скандала с закупками. Факт увольнения радиостанции «Говорит Москва» подтвердила начальник управления информации администрации Надымского района Елена Крысина.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что администрация Надымского района 21 октября объявила аукцион по утилизации компьютеров, офисного оборудования и мебели. Среди списка предметов, которых нужно уничтожить, значится два портрета Дмитрия Медведева. В аукционной документации он указан еще как президент (занимал пост с 2008 по 2012 годы). Утилизация двух портретов стоит чуть более 1,2 тыс. руб. Победитель аукциона должен был быть определен 31 октября, но заказчик отменил торги.

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