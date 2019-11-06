«Росспецмаш» попросил правительство о выделении дополнительных средств на сельхозтехнику

Ассоциация производителей сельскохозяйственной и специальной техники «Росспецмаш» обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить в этом году дополнительное финансирование для госпрограммы субсидирования скидок на закупку российской сельхозтехники («программа 1423»), следует из письма от 1 ноября, с которым ознакомилась газета «Ведомости». Предусмотренные субсидии в объеме 11 млрд руб. были израсходованы 3 октября, но заводы продолжили продавать технику по условиям программы для проведения уборочных и осенних полевых работ по согласованию с Минсельхозом. В итоге общая сумма израсходованных сверх лимита субсидий составила 6,4 млрд руб. на 11 октября.

В пресс-службе правительства газете подтвердили получение письма, позиция по нему будет сформирована позднее. В проекте федерального бюджета на 2020 год предусмотрено 7 млрд руб. на программу субсидирования скидок на закупку сельхозтезники. Но, по мнению «Росспецмаша», «перенос выплат субсидии на 2020 год приведет к остановке “программы 1432” в период весенних работ», поскольку на нее останется всего 600 млн руб.

Напомним, в этом году вице-премьер Дмитрий Козак предлагал отменить прямые субсидии производителям сельхозтехники, однако позже смягчил предлагаемые условия. Изначально речь шла о полной замене прямых субсидий по «программе 1432» механизмом льготного лизинга, однако позже он допустил возможность их сосуществования.

Подробности — в материале “Ъ” «Сельхозтехнику обвели вокруг субсидий».