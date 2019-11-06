Депутат Госдумы предложил обязать мошенников выплачивать двойной выигрыш победителям поддельных лотерей

Мошенников, которые незаконно используют фотографии знаменитостей для привлечения участников поддельных розыгрышей, необходимо заставлять выплачивать обещанные выигрыши в двойном размере, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) главе Роскомнадзора Александру Жарову. По его словам, такой вид привлечения внимания к товару или услуге давно стал популярным маркетинговым ходом.

«В соцсетях появилось огромное количество мошенников, которые наживаются на популярности той или иной звезды, рекламируя от имени знаменитости какой-либо товар. Если раньше “розыгрыши” бытовой техники или денежного приза мошенники устраивали на вокзалах и площадях, то теперь они переместились в интернет»,— говорится в письме. Господин Чернышов отметил, что фейковые аккаунты звезд предлагают принять участие в конкурсах или рекламных акциях, «и многие на это покупаются». «В связи с этим предлагаю в случае поимки нарушителей, обманывающих наших граждан подобным образом, заставлять их выплачивать те суммы, которые они обещали людям, в двойном размере»,— отмечено в письме.

По словам парламентария, «рекламщики» в большинстве случаев используют фотографии знаменитостей, не ставя их в известность. «Подобная реклама опасна еще и тем, что от имени звезд маркетологи убеждают простой народ покупать продукцию, которая не всегда является качественной. Когда с рекламного баннера смотрит известный человек, в подсознании клиента возникает мысль о том, что этот товар или услуга хороши не только для них, но и для популярных в обществе людей»,— добавил депутат.

Напомним, в марте житель Анапы подал в суд на Ольгу Бузову и Николая Баскова. Он утверждает, что доверился звездам шоу-бизнеса и инвестировал в «Кэшбери». Свой ущерб мужчина оценил в миллион рублей.

В сентябре прошлого года ЦБ сообщил о выявлении явных признаков финансовой пирамиды в деятельности группы компаний под брендом «Кэшбери». Финансовое учреждение предлагало людям инвестировать деньги в микрозаймы с доходностью до 600% годовых. С 1 ноября «Кэшбери» прекратило работу.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Ольга Бузова и Николай Басков поплатятся за рекламу “Кэшбери”».