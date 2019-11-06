7,95 триллиона рублей, или $124,5 млрд, составил по состоянию на 1 ноября 2019 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил вчера Минфин. За месяц объем фонда увеличился незначительно, на 22 млрд руб. На 1 ноября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России находилось $45,4 млрд, €39,1 млрд и £7,6 млрд. Остальные накопления фонда размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (588,8 млрд руб.), в ВТБ и Газпромбанке (для финансирования инфраструктурных проектов — 138,4 млрд руб.), а также вложены в инфраструктурные проекты (189,1 млрд руб. и $4,1 млрд), в привилегированные акции госбанков (279 млрд руб.) и в проблемные евробонды Украины ($3 млрд).