И Карлу Марксу не снилось

Мэрия Перми представила на публичных слушаниях одно из готовящихся изменений генплана — строительство новой улицы от площади Карла Маркса до ул. Чкалова. Для прокладки дороги нужно снести или частично разобрать жилой дом по ул. Чернышевского, 23, где раньше был гарнизонный универмаг. В администрации говорят, что окончательное решение еще не принято. Эксперты считают продление ул. Сибирской оправданным, однако из-за существующих жилых домов улица на определенном участке окажется слишком узкой.

В администрации Свердловского района состоялись публичные слушания, на которых обсудили одно из готовящихся изменений генплана Перми — строительство улицы от площади Карла Маркса до ул. Чкалова. Новая улица (или как ее назвали в администрации Перми — продолжение ул. Сибирской) должна связать с центром города строящийся жилой квартал в микрорайоне Красные казармы. Для обустройства улицы планируется либо снести, либо частично разобрать жилой дом по ул. Чернышевского, 23. Примечательно, что никого из представителей общественности или жителей этого дома готовящееся мероприятие не заинтересовало, на публичные слушания пришли только два представителя СМИ.

Отметим, что в течение трех дней (5, 6 и 7 ноября) в Ленинском, Свердловском, Дзержинском и Индустриальном районах Перми проходят публичные слушания, посвященные внесению шести изменений в генплан, среди которых строительство и реконструкция участка ул. Жукова, улицы от площади Карла Маркса, ул. Плеханова, ул. Братьев Игнатовых, ул. Комбайнеров и ул. Зои Космодемьянской.

Как сообщила представитель Института территориального планирования Лариса Мымрина, в генплане Перми уже была обозначена связь микрорайона Красные казармы с центром города, «было понимание того, что территория будет преобразовываться», правда, тогда еще не был определен инвестор этой территории (сейчас здесь строит ЖК «Арсенал» компания «Сатурн-Р»).

На новой улице устроят двухполосную проезжую часть, тротуары, полосы движения для велосипедистов. Посадят деревья, проведут освещение, дорожную разметку, дождевую канализацию. Возможно, на отдельных участках дороги увеличат полосы движения, например, перед перекрестками. Ширина проезжей части улицы пока неизвестна, однако ширина «красных линий», отделяющих застройку от территории общего пользования, составит 27–44 м. Представитель мэрии отметила, что в некоторых местах не удастся обеспечить ширину «красных линий» в 44 м из-за существующих на пути улицы строений и зданий. Предполагается, что самое узкое место дороги будет в месте выхода улицы на ул. Чкалова. Кроме того, ближе к ул. Чернышевского находятся некие здания, и их судьба пока не определена.

Строительство новой улицы затронет жилой 6-этажный дом на площади Карла Маркса (ул. Чернышевского, 23), где раньше располагался гарнизонный универмаг. Сейчас в доме находятся супермаркет «Семья» и различные магазины. Как уточнялось ранее, новая дорога начнется от указанного дома, затем пройдет через Красные казармы возле домов по ул. Чернышевского, 27 и 33, проезжая часть выйдет к ЖК «Арсенал» между домами по ул. Татищева, 8 и ул. Красные Казармы, 68. Соединение с ул. Чкалова запланировано между домами №8 и 10.

«Какое будет решение в отношении этого дома, пока неизвестно, будут искать варианты. Могут быть способы разные: вывести улицу на Чернышевского или, может, будут пробивать сразу. Есть технологии со сносом всего дома или его частью. Это будет уточняться при подготовке проекта планировки и документации на строительство. Застраивается большой жилой район, там высокая плотность населения, нужны выходы с территории, нужны связи, нужен общественный транспорт»,— заявила Лариса Мымрина. Она пояснила, что в Москве есть примеры, когда разбирали не весь дом, а его часть. Однако принятие такого решения будет, в том числе, зависеть и от технических характеристик, и от параметров.

В Перми предполагаемый снос дома будет обсуждаться с его жителями. По планам, новая дорога пройдет в том месте, где сейчас находится арка. Представитель городских властей сообщила, что возможен «вывод» новой дороги на ул. Чернышевского с организацией там перекрестка, однако, по ее мнению, это не самый удачный вариант.

После внесения изменений в генплан Перми будет принято решение о подготовке документации по планировке территории, этот документ тоже вынесут на публичные слушания. Параметры и точное местоположение улицы будут уточняться на этапе планировки. Также власти должны будут включить строительство дороги в муниципальную программу об организации дорожной деятельности (в программе будут указаны конкретные сроки проектирования и строительства).

Главный архитектор «Сатурн-Р», член городской комиссии по землепользованию Игорь Луговой рассказал, что идея о продолжении ул. Сибирской была заложена еще в 2004–2005 годах, и над этим проектом работал, в том числе, и сам господин Луговой. «Тогда эта идея была фантастическая, малореальная, но оправданная»,— охарактеризовал строительство новой дороги эксперт.

В качестве двух главных проблем в реализации проекта господин Луговой обозначил необходимость сноса существующих на территории будущей дороги двухэтажных домов. Кроме того, в месте перехода дороги на ул. Чкалова из-за близости жилых домов образуется «узкое горлышко», и улица будет похожа по ширине на межквартальный проезд. Игорь Луговой считает, что для решения этой проблемы дорогу можно не «тянуть» до ул. Чкалова, а довести до ул. Татищева.

Евгения Ахмедова