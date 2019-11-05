Уровень свободных средств Уоррена Баффета достиг исторического максимума

В третьем квартале 2019 года объем свободных денег компании американского предпринимателя Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличился до $128 млрд. Эти средства пока не востребованы, следует из отчета инвесткомпании за третий квартал. И это исторический максимум фонда Баффета.

В чем причина? Возможно, знаменитый «оракул из Омахи» готовится к какой-то крупной сделке, предположил заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ Владимир Квинт: «Такое бывает в двух случаях: или когда нет точной стратегии, в какие отрасли и сферы вкладывать средства, или, я думаю это более вероятный случай, деньги копятся для какой-то большой инвестиционной сделки. Это два основных варианта в крупных фондах. Баффет вкладывал очень много средств в производство компаний цветных металлов и в сами благородные металлы, когда весь мир на это не обращал внимания. Он инвестирует в глобальные рынки, поэтому ему есть, куда вложить».

Как следует из отчета, выручка Berkshire Hathaway составила $65 млрд. Это на полмиллиарда больше, чем год назад. В минусе оказались подразделения, которые включают железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес. Экономисты говорят, что сейчас акции большинства мировых компаний переоценены. Очевидных претендентов на крупные вложения нет. Уоррен Баффет вынужден придерживать деньги, и другим не столь крупным инвесторам можно посоветовать ту же стратегию, отметил заведующий лабораторией сравнительных исследований экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов:

«Баффет предпочитает покупать крупные пакеты акций и даже получать контроль над какими-то фирмами, но пока что он утверждает, что такие сделки в ближайшем будущем маловероятны, и будут покупаться лишь сравнительно небольшие пакеты. Видимо, с этим и связан рост ликвидных запасов. Это отражение общей тенденции — она выражается в том числе в отрицательных ставках по депозитам на европейском финансовом рынке, когда есть избыток денежной ликвидности, который власти хотят перенаправить хоть куда-нибудь, чтобы они не лежали на банковских депозитах, но этого не происходит. Если частные инвесторы используют долгосрочные стратегии, то надо быть готовым к тому, что в какой-то момент произойдет “просадка” рынка, и в этих условиях надо действовать очень осторожно, не сбрасывать акции по первому сигналу о падении. Но в то же время отслеживать те компании, которые, может быть, не справятся с финансовыми трудностями, и тогда надо от них избавляться, фиксировать убытки, чтобы не влезть в еще большие».

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В 2018-ом фонд Berkshire Hathaway сделал ряд инвестиций под самый конец года. Уоррен Баффет купил акции четырех из пяти крупнейших банков США. Тогда в фонде было накоплено $100 млрд свободных средств. На новые приобретения инвестор потратил чуть более $5,5 млрд.