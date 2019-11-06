Фонд жилстроительства выселяют из Дома торговли

Крупный башкирский застройщик — ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС) объявило аукцион по продаже своего офиса на площади перед Гостиным двором в Уфе. Продажа объекта культурного наследия «Дом торговый», который в залоге у госинвесткомпании «Региональный фонд», назначена на 11 декабря. Начальная стоимость лота — 659 млн руб. Собеседник „Ъ“, знакомый с ситуацией, сообщил, что потенциальный покупатель актива — республика. За счет продажи актива ФЖС, по его словам, должен рассчитаться с «Региональным фондом», а затем может быть ликвидирован. При этом он не исключил, что объект может быть продан частным инвесторам.

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» назначил на 11 декабря аукцион по продаже своего офиса — здания-памятника на улице Ленина, 5/3, на площади у Гостиного двора в Уфе. Начальная цена продажи — 659,07 млн руб. Шаг аукциона — 32,95 млн руб., задаток — 13,18 млн руб. Заявки принимаются до 27 ноября.

Здание является объектом культурного наследия 1910 года постройки. В реестр памятников истории и культуры Российской Федерации оно включено под названием «Дом торговый». Кроме административного четырехэтажного здания, включая подземный этаж, общей площадью 3,74 тыс. кв. м, в структуру лота входят одноэтажное здание бистро площадью 105 кв.м, а также две ротонды, кованые железные ворота, стоянка на 20 автомобилей и шлагбаум. Таким образом, стоимость 1 кв.м в зданиях составляет около 174 тыс. руб. Новому собственнику переходят обязанности по содержанию памятника согласно требованиям охранного обязательства. Здания располагаются на земельном участке общей площадью 4,33 тыс. кв. м, арендованном у минземимущества Башкирии. Недвижимость — в залоге у АО «Региональный фонд».

Решение о проведении торгов принято на основании распоряжения правительства Башкирии от 25 октября и приказа министерства земельных и имущественных отношений республики от 1 ноября, следует из аукционной документации.

ГУП ФЖС — крупный застройщик, подрядчик и заказчик строительства. Уставный капитал, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 1,12 млрд руб. При выручке 613,63 млн руб. чистая прибыль ГУП в 2018 году составила 19,68 млн руб. В 2017 году при выручке 374,06 млн руб. чистый убыток предприятия составил 2,2 млрд руб. В настоящее время в арбитражном суде рассматривается иск физлица Юрия Попова о признании ФЖС банкротом.

Получить комментарии у генерального директора ФЖС Рамиля Шигапова вчера не удалось: в его приемной сообщили, что он находится на совещании.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская от комментариев отказалась.

Собеседник „Ъ“, близкий к правительству республики, сообщил, что продажа офиса ФЖС связана с необходимостью погашения долгов предприятия перед «Региональным фондом». «„Рег-

фонд” кредитовал ГУП под залог этого здания. ФЖС тогда брал средства для завершения строительства домов для обманутых дольщиков. Теперь пришло время возвращать долги,— отметил он.— По планам, здание выкупит республика, а ФЖС вернет деньги от продажи „Региональному фонду”. У нас есть дефицит свободных площадей для размещения органов власти, поэтому, возможно, туда заселится какое-нибудь региональное министерство, или же оно может быть передано органам федеральной власти. Окончательного решения пока нет». По словам собеседника, у самого ФЖС нет необходимости в этом здании, так как предприятие «может находиться где угодно». «Тем более что после завершения всех обязательств ГУП, скорее всего, будет ликвидирован»,— сообщил собеседник. При этом он не исключил, что за право собственности на памятник могут побороться и частные инвесторы: «Если кто-то другой решит купить объект, мы не против: 600 млн руб. на дороге не валяются».

Управляющий партнер Art Estate Group Роберт Тагиров отмечает «уникальность объекта». «Других таких объектов в Уфе нет. Он расположен в одном из самых знаковых мест города. Кроме того, он в хорошем состоянии, и, вероятно, там очень хорошие планировки, которые можно использовать для размещения офисных, торговых и административно-развлекательных помещений»,— отметил эксперт. При этом, полагает господин Тагиров, стоимость здания завышена в полтора-два раза.

Эксперт в области недвижимости Ринат Садриев согласен, что стоимость объекта завышена. «Интерес представляют первый и второй этаж здания. Их можно продавать даже по 200 тыс. руб. за 1 кв.м. Если там есть мансардный этаж, то его цена — 100–120 тыс. руб. за 1 кв.м, а цокольного — 50–60 тыс. руб. за 1 кв.м»,— полагает эксперт. Ажиотажного спроса на объект господин Садриев не прогнозирует. «Учитывая, что основное здание является памятником, то у него куча обременений. А самая большая проблема — парковка. Поэтому вряд ли желающие приобрести этот актив выстроятся в очередь»,— отмечает собеседник.

Булат Баширов