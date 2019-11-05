Прокуратура проверит, куда пропали миллионы на памятник учителю в Самаре

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в прокуратуру Самарской области на тему проверки расходования средств, собранных ранее на памятник учителю. Об этом парламентарий сообщил “Ъ-Волга”.

«В настоящее время я анализирую соответствующие документы. После этого документы и обращение, в том числе, от родительского сообщества, будут направлены в прокуратуру для проведения проверки. В течение недели соответствующее заявление будет подготовлено. А дальше у коллег будет 30 суток на проверку. Думаю, что результаты мы узнаем раньше»,– сказал собеседник издания.

Ранее в Самаре проводился сбор средств на установку памятника учителю. Деньги были собраны, но их дальнейшая судьба неизвестна. СМИ сообщали о том, что в 2014 году был объявлен конкурс на разработку лучшего проекта памятника. На него поступило более 100 предложений. По итогам конкурса лучшим был признан проект скульптора Алены Куклевой, на тот момент – ученицы 9 класса самарской школы №124. Ее композиция называлась «Введение во храм».

Александр Хинштейн сообщал, что средства на памятник учителю в Самаре пожертвовали городские школы. По информации депутата, сбор курировал департамент образования, который в тот период возглавляла Лилия Галузина (сейчас она директор гимназии №11). Сумма собранных средств составила несколько миллионов рублей.

«Идея памятника учителю исходила от педагогической общественности, была взята в разработку как долгосрочный проект. Идеей заинтересовался фонд поддержки образования (директор – Зверева Ирина). Сбор средств проводил данный фонд. Взаимодействие осуществлялось управлением общего образования. Сколько средств было собрано, я не знаю. О проекте самого памятника можно узнать в управлении воспитательной работы департамента»,– прокомментировала “Ъ-Волга” Лилия Галузина.

На момент написания текста в департаменте образования на запрос не ответили.

«То, что такие взносы со стороны образовательных учреждений делались, - это совершенно очевидно. На сегодняшний день судьба денег неизвестна, и памятник в городе так и не появился»,– говорит Александр Хинштейн.

По информации депутата, возникший ранее скандал с пропавшими деньгами на памятник удалось замять благодаря мужу Лилии Галузиной, Александру Галузину – на тот момент зампрокурора Самарской области. Сейчас он не работает в правоохранительных органах.

Георгий Портнов