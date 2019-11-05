В Сургуте застройщика подозревают в мошенничестве на 100 млн рублей со средствами дольщиков

Следственное управление УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудило уголовное дело в отношении руководителей ООО «Северстрой» по факту мошенничества в особо крупном объеме (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным предварительного следствия, с 2015 по 2018 годы застройщик заключал с жителями и организациями Сургута договора участия в долевом строительстве семи многоквартирных домов. «Злоупотребив полномочиями, застройщик не принял меры для окончания строительства и ввода зданий в эксплуатацию. Часть взносов он использовал в личных целях»,— рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. Общая сумма ущерба составила более 100 млн руб.

В пресс-службе ведомства “Ъ-Урал” уточнили, что подозреваемым по делу проходит директор компании Богдан Несторов вместе «с неустановленным кругом лиц». «В ходе следствия круг этих лиц будет установлен",— уточнили в пресс-службе. Сейчас полиция ищет потерпевших для установления точной суммы ущерба. Как добавили в пресс-службе, сумма увеличится.

ООО «Северстрой» основано в августе 2002 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным СПРАК-Интерфакс, в 2018 году выручка предприятия составила 85,6 млн руб., чистая прибыль — 21,5 млн руб.

Анастасия Реутова