«Победа» планирует рейсы из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург

Лоукостер «Победа» начнет рейсы из аэропорта Воронежа в Москву и Санкт-Петербург с весны 2020 года, сообщили в правительстве Воронежской области. Средняя стоимость билета в столицу может составить около 1,5 тыс. руб., полагают в правительстве региона. Рейсы в Москву из Воронежа и обратно ежедневно совершают «Аэрофлот», S7 и «Руслайн». В Санкт-Петербург ежедневно летают «Руслайн» и «Нордавиа».

Подробнее о смене собственника аэропорта имени Петра Первого читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Ирина Лобанова