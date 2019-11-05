Василий Авдеев переизбран главой Аннинского района Воронежской области

Совет депутатов Аннинского района Воронежской области переизбрал главой администрации Василия Авдеева, который руководит муниципалитетом уже 34 года. Его полномочия продлили еще на пять лет, сообщили в облправительстве. 67-летний Василий Авдеев руководит Аннинским районом с 1985 года. Тогда он был назначен председателем исполкома районного совдепа. В 1991 году господин Авдеев занял пост главы райадминистрации. В дальнейшем пять раз избирался главой района во время прямых выборов.

О том, как Василий Авдеев готовился к продлению полномочий после 34 лет у власти, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Важно не почувствовать себя уже счастливым».

Ирина Лобанова