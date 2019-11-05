05 ноября, вторник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

События

Фото: Сергей Грачев / Коммерсантъ

Глава Удмуртии рассказал о возможности пойти на второй срок

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал возможность пойти на второй срок на встрече с главными редакторами СМИ региона. «Все думают, что сейчас он пошумит, погенерит, а потом Москва и правительство его затянут. Почему-то все убеждены, что надо дожить до 2022. У меня ориентиры — 2027, и так или иначе для команды — 2030»,— сказал господин Бречалов.

Напомним, что Александр Бречалов уже комментировал возможность пойти на второй срок ранее. «Я об этом не думаю. У меня нет никакого решения. Мы готовим план социально-экономического развития до 2027 года. Что будет в 2022 году — мы поставили очень амбициозные задачи, если мы их не выполним, то команда должна покинуть республику. Это однозначно»,— заявлял глава Удмуртии.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Первые лица

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя