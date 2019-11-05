В Томске глава общины «Свидетелей Иеговы» получил шесть лет колонии

В Томске огласили приговор руководителю местной региональной ячейки «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергею Климову. Октябрьский райсуд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По данным следователей, глава общины «Северская, Томск», зная о закрытии «Свидетелей Иеговы», с апреля 2017 года по июнь 2018 года созывал собрания единоверцев, организовывал богослужения на них, собирал финансовые средства под видом пожертвований.

Летом 2018 года региональная ячейка иеговистов была ликвидирована оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД России. На главу общины Сергея Климова завели уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной экстремистской организации). На период следствия руководителя ячейки иеговистов отправили в СИЗО. С обвинением он не согласился, от дачи показаний отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.

На заключительное судебное заседание выразить поддержку обвиняемому пришли десятки его единоверцев и просто сочувствующие ему люди. В последнем слове иеговист просил его оправдать, добавив, что суд не запрещал исповедовать религию «Свидетелей Иеговы».

Константин Воронов, Новосибирск