Сельскохозяйственный бизнес: точки роста и инновации

Когда: 21 ноября 2019 г., сбор гостей в 10:30

Где: г. Самара, отель «Ренессанс», ул. Ново-Садовая 162в

Основная тема форума — реализация нацпроекта «Экспорт продукции АПК».

Вопросы для обсуждения

Реализация нацпроекта в регионе.

Требования стран-импортеров к качеству продукции.

Меры господдержки для региональных экспортеров АПК

Снижение рисков при реализации внешнеэкономических контрактов в сельскохозяйственной отрасли

Технологии лизинга для оперативных решений.

Цифровые технологии как главный драйвер роста АПК: позиции государства и бизнеса.

Приглашаем к участию производителей мясной и молочной продукции, руководителей и владельцев фермерских хозяйств, производителей сельхоз. химии и удобрений, представителей лизинговых компаний, представителей банковской и финансовой сферы, инвестиционных компаний, владельцев бизнесов по реализации сельхозпродукции, представителей ритейла.