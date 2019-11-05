Сельскохозяйственный бизнес: точки роста и инновации

05 ноября, вторник
Когда: 21 ноября 2019 г., сбор гостей в 10:30
Где: г. Самара, отель «Ренессанс», ул. Ново-Садовая 162в
Основная тема форума — реализация нацпроекта «Экспорт продукции АПК».
Вопросы для обсуждения
Приглашаем к участию производителей мясной и молочной продукции, руководителей и владельцев фермерских хозяйств, производителей сельхоз. химии и удобрений, представителей лизинговых компаний, представителей банковской и финансовой сферы, инвестиционных компаний, владельцев бизнесов по реализации сельхозпродукции, представителей ритейла.