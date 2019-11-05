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Сельскохозяйственный бизнес: точки роста и инновации

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Когда: 21 ноября 2019 г., сбор гостей в 10:30
Где: г. Самара, отель «Ренессанс», ул. Ново-Садовая 162в

Основная тема форума — реализация нацпроекта «Экспорт продукции АПК».

Вопросы для обсуждения


  • Реализация нацпроекта в регионе.
  • Требования стран-импортеров к качеству продукции.
  • Меры господдержки для региональных экспортеров АПК
  • Снижение рисков при реализации внешнеэкономических контрактов в сельскохозяйственной отрасли
  • Технологии лизинга для оперативных решений.
  • Цифровые технологии как главный драйвер роста АПК: позиции государства и бизнеса.

Приглашаем к участию производителей мясной и молочной продукции, руководителей и владельцев фермерских хозяйств, производителей сельхоз. химии и удобрений, представителей лизинговых компаний, представителей банковской и финансовой сферы, инвестиционных компаний, владельцев бизнесов по реализации сельхозпродукции, представителей ритейла.

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