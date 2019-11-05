«Пока ты к школе подойдешь, тебе голову пять раз отрежут» Депутаты Екатеринбурга раскритиковали безопасность школ

Во вторник на заседании гордумы Екатеринбурга депутаты обсуждали вопрос охраны школ города. С докладом об обеспечении безопасности образовательных учреждений Екатеринбурга выступила начальника департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева. Депутата Михаила Вечкензина интересовал «средний ценник» заработной платы у частных охранных предприятий, которые охраняют школы и детские сады.

Виктор Сомиков заявил о том, что суточная смена сотрудника ЧОПа — более 2,1 тыс. руб. «Нормальные чоповцы в коммерческих предприятиях получают от 3 до 3,5 тыс. руб. Неудивительно, что в садиках и школах огромная текучка», — заявил он. Господин Сомиков посочувствовал департаменту образования за то, что им приходится заниматься «непрофильной работой». «Все с ног на голову поставлено. Мы требует от управления образованием, чтобы они обеспечили свою безопасность. Где полиция, Росгвардия, ГАИ? Их по шесть-семь машин в коттеджных поселках стоят — караулят. А по утрам около школ нет никого», — возмутился депутат.

Владимир Крицкий предложил каждому «заниматься своим делом». «Не наше это дело. Если директору школы не хватает на оплату охраны, он должен пойти к начальнику департамента образования. Зачем на думе считать, сколько чоповец получает? У каждого руководителя есть проблемы, но не надо переваливать их», — считает господин Крицкий.

Депутат Галина Арбузова согласилась с коллегой, однако заметила, что «директор выше головы не прыгнет», и предложила предусмотреть увеличение средств на охрану образовательных учреждений в бюджете на 2020 год.

Представители мэрии пояснили, что каждая цифра в муниципальном бюджете должна быть экономически обоснована. По их словам, стоимость охранных услуг — цена, сложившаяся по конкурсным процедурам за 2019 год. «Мы впервые добились, чтобы были выделены средства на охрану. 68 млн руб. было заложено в муниципальном бюджете на охрану образовательных организаций в этом году», — заявили в мэрии. Однако пообещали исследовать рынок и исправить ситуацию.

Депутат Александр Колесников также отметил, что большинство школ и детских садов находятся внутри жилых кварталов и освещать только территорию школы недостаточно. «Пока ты к школе подойдешь, тебе голову пять раз отрежут», — возмутился он. Господин Колесников призвал муниципальные власти «требовать обещанных денег» на безопасность и освещение у федеральных властей. «Вешать безопасность на плечи муниципалитета — это бред. Так бюджета никакого не хватит!», — заявил господин Колесников, отметив, что из муниципального бюджета можно выделять деньги на установку видеонаблюдения.

По его мнению, также на местный бюджет «не надо вешать искусственно возникшие проблемы». В частности, требование жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) сделать тротуары, а также предоставлять для школьников автобусы. «Это кооператив пусть скидываются», — предложил депутат.

Анастасия Реутова