Татарстан закупит 50 машин скорой помощи для Набережных Челнов и Елабуги

На покупку 50 машин скорой помощи для нужд медицинских организаций Татарстана потратят 202 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГАУ РТ «Диспетчерский центр министерства здравоохранения Татарстана».

Согласно документу, победитель тендера должен поставить транспортные средства в течение 20 календарных дней со дня заключения договора. 42 машины будут поставлены в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в Набережные Челны, а оставшиеся восемь автомобилей — в ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница».

В документации также указано, что машины должны быть выпущены не ранее 2019 года. Длина транспортных средств должны составлять не менее 5,5 тыс. и не более 6 тыс. мм, ширина без учета зеркал – от 2 до 2,1 тыс. мм. Минимальная мощность двигателей автомобилей должна быть 125 лошадиных сил, а экологический класс – не менее класса «Евро 5». Кроме того, машины должны быть оснащены медицинским оборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких, хирургическим отсасывателем и другим.

Деньги на покупку техники будут выделены из республиканского бюджета.

"Ъ-Казань"