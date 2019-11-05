Кромскому комбикормовому заводу на Орловщине пригрозили банкротством

Арбитражный суд Орловской области приступил к рассмотрению дела о банкротстве ООО «Кромской комбикормовый завод» (входит в ГК «Белый фрегат» Дмитрия Буторина). Исковое заявление подало тульское ОАО СПП «Ефремовское», требующее включить кредиторскую задолженность в размере почти 5,5 млн руб. основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов. Заявителями в деле являются также ИП ГКХ Архипцев, ООО «Ойлпродукт» и ООО «Агропромышленная компания "Зернотрейд"».

Орловское предприятие ГК является одним из крупнейших в регионе по производству всех видов комбикормов для животных и птицы. Мощность завода составляет 145 тыс. т гранулированных компонентов в месяц. В состав ООО «Кромской комбикормовый завод» также входит элеватор на 77 тыс. т единовременного хранения сырья. За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 2,3 млрд руб. с ростом 149% к уровню прошлого года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «УК "Белый фрегат"» зарегистрировано в поселке Малоархангельск Орловской области в 2013 году. 99% ООО принадлежат Дмитрию Буторину. ООО «Кромской комбикормовый завод» зарегистрирован в 2006 году, уставный капитал 10 тыс. руб. 51% принадлежит Татьяне Крутовой, 49% ООО «Фрегат». По итогам 2018 года выручка составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млн руб.

В 2017-2018 годах группа «Белый фрегат» оказалась в кризисе после конфликта с холдингом «Мираторг», который поставлял ей комбикорм. Из-за неполной оплаты долгов он подозревал ее в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, обращаясь с соответствующими заявлениями в полицию. Ряд юрлиц холдинга прошли через процедуры банкротства по искам холдинга.

Подробнее о проблемах «Белого фрегата» — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова