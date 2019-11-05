Самый протяженный тоннель на Обходе Сочи на год закрыли на капремонт

Фото: Упрдор "Черноморье"

Сегодня, 5 ноября, ночью на капитальный ремонт закрылся участок Обхода Сочи от развязки с улице Пластуновской до пересечения в Дублером Курортного проспекта и улицы Егорова в микрорайоне Мамайка. Речь идет о тоннеле № 6, который является самым протяженным тоннелем в курортной столице, вторым по протяженности в ЮФО и шестым – в России. Его длина 2619 м.

Как сообщили в Упрдор «Черноморье», въезжая в центр Сочи со стороны Дагомыса и Джубги, а также в обратном направлении для всех видов транспорта логистически оптимальным станет движение по Дублеру Курортного проспекта.

В госкорпорации подчеркнули, что Обход Сочи являлся основным маршрутом перевозки грузов при подготовке к Олимпийским играм 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. «Мамайский» тоннель функционировал в режиме высокой загрузки на протяжении 10 лет. Движение по нему планируется открыть 1 декабря 2020 года. «Закрытие данного участка не окажет значительного влияния на транспортную обстановку, так как логистический потенциал Дублера Курортного проспекта имеет необходимый запас пропускной способности и позволит достаточно эффективно перераспределить транспортные потоки в центре Сочи на время проведения капитального ремонта тоннеля № 6», - сообщили в управлении.

Генеральным подрядчиком на работах по капитальному ремонту тоннеля выступает ЗАО «Южное Горно-Строительное Управление».

Василий Хитрых