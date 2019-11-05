США официально начали выход из Парижского соглашения

Администрация президента Дональда Трампа официально уведомила ООН о грядущем выходе США из Парижского соглашения по климату. Это подтвердил госсекретарь Майк Помпео.

«США гордятся своей репутацией мирового лидера в сокращении выбросов, повышении устойчивости, росте нашей экономики и обеспечении энергией наших граждан»,— написал он в Twitter. Письмо Госдепа США генсеку ООН Антониу Гутерришу положило начало процессу, который будет завершен через день после президентских выборов в США, 4 ноября 2020 года.

Решение о выходе из соглашения Дональд Трамп принял в первые полгода после инаугурации — 1 июня 2017 года. Оно вызвало значительное недовольство экологов и политических противников президента США из Демократической партии.

Подробнее об отказе США читайте в публикации “Ъ” «Покинуть климат дважды».