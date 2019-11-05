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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кирилл Левит переназначен руководителем воронежского управления СКР

Главный воронежский следователь Кирилл Левит назначен руководителем управления Следственного комитета РФ (СКР) по Воронежской области сроком на пять лет. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 4 ноября. Господин Левит является главой регионального СКР с 2014 года. Он сменил на этом посту Николая Третьякова.

Кирилл Левит родился в 1971 году в Орле. Окончил Воронежский госуниверситет. С 1997 года на различных должностях работал в прокуратуре Орловской области. С сентября 2007 года по май 2011-го занимал должность первого замруководителя регионального управления СКР. В мае 2011 года был назначен руководителем управления СКР по Хабаровскому краю.

О планах Кирилла Левита по борьбе с коррупцией - в интервью «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова


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