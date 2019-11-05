Пермский разработчик приложений стал 15-м представителем Прикамья в «Сколково»

Пермское ООО «ФДС» (бренд DataBriz) стало 15-м представителем Пермского края в фонде «Сколково», сообщает пресс-служба краевого правительства. В «Сколково» прошел экспертизу проект этого разработчика - «Платформа управления бизнесом».

Проект DataBriz определён в кластер «Ядертех». Он нацелен на увеличение прибыли клиентов за счёт использования технологий BigData.

ООО «ФДС» является разработчиком приложений и информационно-аналитических систем для крупных корпоративных клиентов. Создан в 2015 году, единственный учредитель – директор Марина Кудринская. Выручка в 2018 годку – 60 млн руб., чистая прибыль – 12 млн руб.

Наиболее широко Прикамье отмечено в «Сколково» в кластере информационных технологий: в этой сфере регион имеет семь своих представителей. В состав инновационного центра входят «Интернет Контент», «Телепорт Медиа», Playkey и другие пермские IT-компании.