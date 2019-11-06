Бывший тренер «Амкара» возглавил юниорскую школу «Спартака» в Перми

ФК «Спартак» собирается открыть в Перми филиал своей детской футбольной школы - «Спартак Юниор». На официальном сайте «Спартак Юниор» в списке школ числится и пермская. В ней указан адрес будущего учреждения – ул. Героев Хасана, 115 – там располагаются корпуса и манеж аграрного университета.

Также заведена страница в соцсети «Вконтакте». В октябре на ней анонсировалось скорое открытие школы. На странице также сообщается, что «официальная школа московского Спартака в Перми ведет набор детей с 6-ти лет».

Главным тренером пермской школы назначен Алексей Попов, недавний старший тренер пермского ФК «Звезда» и бывший защитник «Амкара». Об этом господин Попов сам написал в facebook. При этом дата открытия школы пока не определена, отметил он «Ъ-Прикамье». «Пока принимает руководство решение, где играть» - добавил он.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что еще два года назад руководство ЛУКОЙЛа предлагало краевым властям создать в Перми филиал своей футбольной академии. Сам филиал академии предлагалось разместить на базе манежа «Пермь Великая».