Служебный роман обернулся увольнением

Гендиректор McDonald`s Стив Истербрук лишился работы из-за служебного романа. Он возглавил компанию четыре года назад, разведен, и, как пишет The Wall Street Journal, его симпатия к одной из сотрудниц была взаимной. Тем не менее совет директоров McDonald`s посчитал это нарушением этического кодекса компании и уволил Истербрука. “Ъ FM” поинтересовался у российских топ-менеджеров, могут ли нерабочие отношения стоить сотруднику должности в России. С подробностями — Илья Сизов.

С 2015 года, когда Стив Истербрук возглавил сеть McDonald`s, капитализация компании выросла почти вдвое. Топ-менеджер делал ставку на высокие технологии. Именно Истербрук ввел в заведениях кассы самообслуживания, и под его руководством сеть приобрела несколько стартапов по работе с искусственным интеллектом и большими данными. Но совет директоров McDonald`s заключил, что служебный роман — достаточный повод для увольнения, несмотря на былые заслуги. Хотя президент сети химчисток-прачечных «Диана» Дмитрий Несветов уверен, что в этом случае эффективность управленца важнее его личных качеств: «Ключевым моментом в выстраивании отношений с топ-менеджером должна быть не частная жизнь, а вопросы экономики, исполнения задач, целеполагания, эффективности. Нужно хорошо понимать, что является приоритетом для компании, а что нет. Чем меньше частная жизнь регулируется извне, тем меньше проблем будет возникать».

Скандал в McDonald`s возник не на пустом месте. Сотрудники сети часто жалуются на домогательства со стороны коллег, а компания заявляет, что будет делать все, чтобы защитить работников. Запрет служебных романов действительно закреплен в корпоративных правилах. Сам уволенный Стив Истербрук согласился с решением совета директоров и назвал свое поведение ошибкой. Креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман считает реакцию McDonald`s слишком жесткой, но признает, что правила есть правила: «Ценность топ-менеджера и его человеческие качества — это разные вещи.

Но компания существует в рамках общества и должна отвечать культуре и этическим нормам.

Поэтому, чем выше уровень развития общества, тем, наверное, строже правила. Я стараюсь брать уже сформировавшихся людей, которые понимают, что такое ответственность, и у которых есть личная жизнь».

По данным опроса сайта Rabota.ru, почти половина россиян заводили служебные романы. Мужчины, к слову, признавались в этом вдвое чаще, чем женщины. Но могут ли такие отношения действительно помешать работе? Основатель компании Natura Siberica Андрей Трубников полагает, что это возможно только в исключительных случаях: «Любимчики есть и без романов на работе, так что я не вижу в этом ничего страшного. Периодически службы безопасности мне докладывают о таких вещах, но я к этом отношусь нормально. Обычно это все заканчивается, и ситуация нормализуется».

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Должность гендиректора McDonald`s ежегодно приносила Стиву Истербруку около $20 млн. К слову, в 2011 он на два года ушел из компании в британскую Pizza Express. Следующему работодателю, видимо, придется выбрать между эффективностью и опытом управленца и принципами.

Новым гендиректором McDonald`s назначили бывшего главу американского подразделения компании. Он пообещал, что сохранит направление, заданное уволенным топ-менеджером.