Замминистра культуры Удмуртии заключили под стражу по обвинению в получении взятки

Замминистра культуры Удмуртии обвиняют в получении взятки. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Обвиняемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, замминистра требовал взятку от предпринимателя, который заключил договор с подведомственным министерству учреждением. Чиновник требовал деньги в размере определенного процента от суммы контракта за помощь в пролонгации и исполнении обозначенного договора. 1 ноября 2019 года замминистра задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в 280 тыс. руб.

Отметим, что согласно информации с сайта минкульта Удмуртии, единственным замминистра является Алексей Петров. Он был назначен на указанный пост в мае 2019 года. Ранее Алексей Петров работал директором театра кукол республики.