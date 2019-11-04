Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством

Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов. Уведомление об этом опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц, обратил внимание РБК.

Воду «Нарзан» имеют право легально производить два предприятия: АО «Нарзан» и «Холдинг Аква» («дочка» подконтрольному государству АО «Кавминкурортресурсы»). Доступ к месторождению есть у ООО «Нарзан-гидроресурсы» (90,9% принадлежит АО «Нарзан», еще 9,09% его гендиректору) и АО «Кавминкурортресурсы».

Общая сумма долгов АО «Нарзан» составляет 2,6 млн руб., передал изданию через представителя гендиректор «С-Транса» Сергей Жолобов. К производителю было подано два иска, один из них суд уже удовлетворил (взыскал 503 тыс. руб. плюс судебные расходы). Второй будет рассматриваться 10 декабря. Господин Жолобов отметил, что компания пыталась решить спор с «Нарзаном» в досудебном порядке, но руководство не выполнило свои обещания погасить задолженность.

Гендиректор АО «Нарзан» Алексей Зобков заявил РБК, что никаких оснований для банкротства компании нет. «Они пытаются опорочить наше имя и объявить банкротом, не имея для этого оснований,— сказал господин Зобков.

Он сообщил, что у компании есть судебные споры с логистическими компаниями, которые «ненадлежащим образом выполняли свои обязательства», например, нарушали график поставок. АО «Нарзан» не всегда это фиксирует из-за большого объема поставок. Алексей Зобков при этом подтвердил, что «С-Транс» оказывала услуги компании. Гендиректор «С-Транса» между тем утверждает, что все услуги были оказаны качественно и в полном объеме. Перевозчик готов отказаться от иска, если АО «Нарзан» выплатит весь долг.