Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за лесных пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим ЧС на территории штата из-за лесных пожаров. Офис шерифа округа Сонома сообщил, что под предписание об эвакуации попали уже около 180 тыс. человек.

«Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы используем все возможные средства для борьбы с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром»,— написал Ньюсом в Twitter. Он призвал жителей пострадавших регионов оставаться в безопасности, сохранять бдительности и прислушиваться ко всем предупреждениям местных властей. В офисе шерифа Сонома отметили, что эвакуация, объявленная в округе из-за пожара «Кинкейд», — самая большая из всех, которые они могут вспомнить.

Ранее крупнейший частный поставщик газа и электроэнергии в Калифорнии, Pacific Gas & Electric (PG&E) объявил об отключении электричества у 800 тыс. человек ради предотвращения пожаров. Отключение электричества затрагивает 34 из 50 округов Калифорнии.

Напомним, что департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии признал PG&E виновной в пожаре Кэмп, который стал самым разрушительным в истории штата. Ранее была доказана вина компании в возникновении еще 17 пожаров на территории штата.

О последствиях пожара Кэмп — в публикации журнала «Огонек» «Золотой штат в огне».