«Динамо» выиграло Кубок России по хоккею с мячом

В финале Кубка России по хоккею с мячом московское «Динамо» победило архангельский «Водник». Команда стала семикратным обладателем трофея. Матч проходил в Москве в ледовом центре «Крылатское».

«Динамо» победило со счетом 4:2. Мячи забили: Владислав Тарасов (9; 30), Янис Бефус (47), Виктор Чернышев (68) — Андрей Климкин (17), Артем Шеховцов (41).

Победителем прошлого Кубка России по хоккею с мячом был хабаровский клуб «СКА-Нефтяник».