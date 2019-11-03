«Красного губернатора» исключили из КПРФ

Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, едва не победивший во втором туре выборов в сентябре прошлого года, исключен из КПРФ за действия, дискредитирующие партию. Коллеги по приморской парторганизации поставили в вину господину Ищенко оскорбившие их публикации в Telegram-канале и соцсетях. Экс-кандидат в главы регионы исключение из КПРФ называет незаконным. В приморской КПРФ идет борьба за власть, связанная с предстоящими выборами в Госдуму, считают собеседники “Ъ”.

2 ноября пленум Приморского крайкома КПРФ исключил из партии депутата законодательного собрания региона Андрея Ищенко. «За это проголосовали единогласно, 25 человек»,— сообщил “Ъ” первый секретарь крайкома, глава фракции КПРФ в парламенте Приморья Анатолий Долгачев. По его словам, «Ищенко своими действиями, в частности публикациями в собственном Telegram-канале «Красный губернатор», дискредитировал партию».

Коммунистов особенно возмутили обвинения в том, что решение не выдвигать господина Ищенко кандидатом от партии на повторных выборах губернатора Приморья в декабре прошлого года было якобы сделано «за 30 сребреников».

Кроме того, Андрей Ищенко опубликовал коллаж по мотивам фильма «Пираты Карибского моря», где рядом с головами повешенных на виселице были подписаны фамилии руководителей краевой организации КПРФ. «Настроя на исключение не было. Но Ищенко не реагировал на приглашение прийти на заседание пленума и объяснить свою позицию. Он попытался сняться с партийного учета в Приморье и перейти в московскую парторганизацию, но не выполнил необходимые для этого формальности, в частности, не вышел из состава крайкома КПРФ»,— сообщил коммунист Долгачев. Он уверен, что «действиями Ищенко кто-то управляет». «Он год после выборов молчал. А теперь вдруг разразился серией скандальных публикаций. Ищенко используют для дискредитации партии, а взамен он получает преференции как бизнесмен. Его строительная компания "Аврора-Строй", ранее испытывавшая проблемы, в последний год активизировалась — сдает жилые дома и начинает новые стройки»,— считает Анатолий Долгачев. Он добавил, что в случае несогласия с решением пленума крайкома об исключении экс-кандидат в губернаторы может обжаловать его «в вышестоящих партийных органах».

Депутат заксобрания Приморья, гендиректор компании «Аврора-строй» Андрей Ищенко считает свое исключение из КПРФ незаконным. Он сообщил “Ъ”, что еще 1 ноября первичная ячейка в Первомайском районе Владивостока согласовала его перевод на учет в Московскую парторганизацию.

«Если они считают, что исключили меня, пусть считают. Но я не буду оспаривать их решение. Большевик не тот, кто с партбилетом, а у кого огонь в сердце горит»,— сказал господин Ищенко.

Со своими дальнейшими действиями он намерен определиться «после митинга 7 ноября».

Источник в краевой организации КПРФ, пожелавший остаться неназванным, считает, что конфликт между Андреем Ищенко и руководством крайкома партии во многом связан с предстоящими выборами в Госдуму. «Уже началась борьба за право выдвинуться кандидатом от партии»,— сказал коммунист.

Аналогичной точки зрения придерживается замсекретаря краевого отделения «Единой России», глава комитета по регламенту и депутатской этике парламента Приморья Дмитрий Новиков. «В последнее время электоральный вес КПРФ увеличился, соответственно возросла привлекательность этой франшизы накануне выборов в Госдуму и законодательное собрание Приморья (пройдут в 2021 году — “Ъ”). Идет борьба за контроль над приморским отделением КПРФ»,— считает единоросс. По его мнению, в планах Андрея Ищенко было смещение Анатолия Долгачева с поста лидера краевой ячейки КПРФ. «У обоих есть покровители в Москве. У Долгачева — Юрий Афонин (зампредседатель ЦК КПРФ — “Ъ”), у Ищенко — Павел Грудинин (кандидат в президенты РФ от компартии на выборах 2018 года — “Ъ”),— сказал Дмитрий Новиков.

Стоит отметить, что 21 октября на заседании комитета, который возглавляет господин Новиков, рассматривалось дело Андрея Ищенко, который принес извинения за оскорбительные публикации в соцсетях сенатору от Приморья Людмиле Талабаевой, а также ряду депутатов краевого и муниципального уровня. В своем Telegram-канале и соцсетях Андрей Ищенко публикует неоднозначные сообщения по разным поводам: например, обращения к президенту США Дональду Трампу по поводу якобы имеющегося заболевания его супруги.

Политолог Павел Наливайко полагает, что господин Ищенко допустил ошибку, развернув осенью текущего года в соцсетях и в собственном Telegram-канале «чрезмерную активность». «Он испортил отношения со многими представителями приморской элиты, товарищами по партии, и стал токсичным персонажем»,— считает эксперт.

Политолог назвал исключение Андрея Ищенко из КПРФ элементом «внутрипартийной борьбы» и попыткой нивелировать репутационный ущерб, который нанес парторганизации экс-кандидат в главы края своими публикациями.

Напомним, в ходе выборов губернатора Приморья в сентябре прошлого года Андрей Ищенко вышел во второй тур. Еще после обработки 95,74% бюллетеней господин Ищенко с 229 171 голосами (51,24%) опережал врио главы региона Андрея Тарасенко, выдвинутого «Единой Россией»,— 206 454 голоса (46,16%). Но подсчет оставшихся бюллетеней кардинально изменил ситуацию — господин Тарасенко получил 253 200 голосов (49,55%) против 245 550 (48,06%) у Андрея Ищенко. Коммунист заявил, что результаты второго тура были сфальсифицированы Во Владивостоке после этого прошли акции протеста. 20 сентября крайизбирком по рекомендации ЦИКа признал результаты выборов губернатора недействительными из-за допущенных нарушений. Господин Ищенко настаивал на отмене результатов только на избирательных участках, где были зафиксированы нарушения.

26 сентября президент Путин отправил в отставку Андрея Тарасенко, назначив врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее возглавлявшего Сахалинскую область.

3 ноября региональная конференция КПРФ отказалась выдвигать кандидата на повторных выборах губернатора Приморья. За соответствующее предложение бюро крайкома проголосовало 42 из 56 делегатов (11 против, 3 воздержалось). Как пояснил “Ъ” Анатолий Долгачев, основной причиной для отказа от выдвижения кандидата стало «понимание того, что муниципальный фильтр преодолеть невозможно». Андрей Ищенко пошел на выборы в качестве самовыдвиженца, но крайизбирком отказался зарегистрировать его кандидатом. Коммунист не прошел муниципальный фильтр, поскольку из 147 подписей депутатов и глав муниципалитетов, представленных им, комиссия признала действительными только 133 при необходимом минимуме в 140. В декабре губернатором Приморья были избран господин Кожемяко.

Алексей Чернышев, Владивосток