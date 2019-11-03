В Перми на продажу выставлены две сети частных детсадов

На сайте Avito опубликованы объявления о продаже двух сетей частных детских садов. Первая из них имеет группы в центре Перми, а также в Кировском и Дзержинском районах. Помещения находятся в собственности. Стоимость актива начинается от 6 млн руб. и зависит от объема сделки.

Вторая сеть детских садов стоит 450 тыс. руб. Группы расположены в Кондратово и Мотовилихинском районе Перми. «Продаю с сотрудниками, оборудованием, образовательной программой, сайтом, страницей ВКонтакте»,— указал продавец. Помещения находятся в аренде, однако в Кондратово площади можно выкупить. Сеть садов выставлена на продажу в связи с переездом и состоянием здоровья продавца.