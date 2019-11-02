ТАСС: подозреваемый в убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии скрылся из Москвы

Подозреваемого в убийстве руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержать по горячим следам не удалось, он покинул Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На федеральных автотрассах усилены посты ГИБДД. По предварительной информации, к убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один.

«Оперативные мероприятия по горячим следам результатов не принесли. Задействованы коллеги из соседних областей, информация до них доведена»,— сказал собеседник агентства.

Начальник Центра «Э» по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит около 18:30 на западе Москвы. Также был убит его младший брат Абдулахмед Эльджаркиев, также работавший в полиции. Неизвестный расстрелял мужчин, после чего сел в автомобиль и скрылся. Очевидцы сообщили, что слышали около восьми выстрелов. В городе был объявлен план «Перехват». По предварительным данным следствия, убийство не связано со служебной деятельностью полицейских. Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. Отрабатывается версия, что преступление — результат разборок внутри ингушской диаспоры.

В Ингушетии после недавнего покушения Ибрагим Эльджаркиев находился под госзащитой, в Москве телохранителя с ним не было.