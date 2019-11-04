Главные новости за выходные 2–4 ноября

В Москве застрелили начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Убийца подошел к стоявшим около автомобиля жертвам, произвел около десяти выстрелов из пистолета, после чего скрылся. Расследование ведет центральный аппарат СКР под личным контролем главы ведомства Александра Бастрыкина. Подробнее

Разведение сил в районе города Петровское в Донбассе снова было отложено. Ополченцы самопровозглашенной ДНР выпустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил, но украинские военные на сигнал не ответили. Стороны винят друг друга в нарушении договоренностей. О ситуации в регионе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за разработку механизмов, которые помогут перейти на расчеты в национальных валютах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он также пригласил финансистов и банковских экспертов ШОС поучаствовать в круглом столе на эту тему, который пройдет в Москве в начале 2020 года. Как Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте

Три человека погибли и один числится пропавшим без вести в результате взрыва газа на танкере «Залив Америка» в порту Находки. По версии следствия, утром в заливе Находка возле мыса Астафева на танкере «произошел хлопок газовоздушной смести». Возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии. Причиной якобы стало поведение господина Ищенко в соцсетях. 4148065, который сейчас называется «Красный император»: обращение к президенту США Дональду Трампу, а также оскорбительные посты в адрес сенатора Людмилы Талабаевой и несколько городских и краевых депутатов. Как Андрей Ищенко не послушался КПРФ и пошел на выборы губернатора Приморья

Саудовское управление по рынку капитала одобрило размещение на рынке акций нефтяной компании Saudi Aramco. IPO пройдет на бирже Tadawul в Эр-Рияде.

Русская православная церковь (РПЦ) прервала евхаристическое общение с архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II, который ранее признал Православную церковь Украины (ПЦУ). Это не означает прекращение общения со всей Элладской церковью, отметил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. О ситуации с признанием УПЦ архиепископом Афинским

Следователи допросили бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова — родственника главы Чечни Рамзана Кадырова. Это произошло после появления кадров его жестокого обращения с жителями на посту главы города. Как Ислама Кадырова заподозрили в «непрофессионализме»

Австралийка Эшли Барти выиграла свой дебютный итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). В финале она обыграла победительницу итогового турнира 2018 года украинку Элину Свитолину. За победу Барти получила рекордные в истории тенниса призовые — $4,43 млн. О матче

Лауреатом Гонкуровской премии — самой престижной французской литературной награды — стал писатель Жан-Поль Дюбуа за книгу «Не все люди живут одинаково» («Tous les hommes n'habitent pas le monde de la mme faon»).