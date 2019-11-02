Медведев выступил за переход на расчеты в нацвалютах в рамках ШОС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за разработку механизмов, которые помогут перейти на расчеты в национальных валютах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее с таким предложение выступила казахская сторона.

«Хотел бы обратить внимание на предложение казахстанской стороны о разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС. Это хорошая инициатива, ее нужно проработать»,— сказал господин Медведев на заседании Совета глав правительств ШОС (цитата по «Интерфаксу»).

Он также пригласил финансистов и банковских экспертов ШОС поучаствовать в круглом столе на эту тему, который пройдет в Москве в начале 2020 года в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать общий финансовый рынок для стран СНГ. По его словам, это поможет повысить общую конкурентоспособность. Кроме того, господин Путимн сказал, что расчеты необходимо вести в национальных валютах.

О том, как Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте, читайте в публикации ”Ъ”.