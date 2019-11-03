Богатый итог

Победительницей завершившегося в китайском Шэньчжэне итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) стала его дебютантка, первая ракетка мира Эшли Барти. В финале в двух сетах она обыграла прошлогоднюю чемпионку украинку Элину Свитолину. Это позволило 23-летней австралийке не только завоевать 7-й титул за карьеру, но и пополнить свой счет сразу на $4,43 млн, установив рекорд по количеству призовых, заработанных на одном теннисном турнире.

О том, что чемпионке WTA Finals в этом году суждено установить рекорд профессионального тенниса по количеству призовых, заработанных на одном состязании, было известно заранее, еще после того, как организаторы турнира объявили о его беспрецедентном по размеру призовом фонде в $14 млн. А вот триумф Эшли Барти поначалу не выглядел очевидным, хотя сейчас, конечно, можно сказать, что именно к нему с самого начала дело и шло.

Свой первый итоговый турнир австралийка провела именно так, как и подобает лидеру мирового рейтинга.

На групповом этапе ей, правда, не удалось избежать поражения от голландки Кики Бертенс, да и первый сет субботнего полуфинала против чешки Каролины Плишковой сложился не в пользу Эшли Барти. Однако следует иметь в виду, что все теннисистки, съехавшиеся в Шэньчжэнь, на сегодняшний день входят в элиту WTA. И яркая победа на финише сезона, по ходу которого на первенство претендовали не менее трех человек,— это достижение, достойное уважения.

Но особого внимания, конечно, заслуживает финал между Эшли Барти и прошлогодней чемпионкой WTA Finals Элиной Свитолиной, которой австралийка в пяти предыдущих встречах неизменно проигрывала. По ходу нынешнего турнира украинская 8-я ракетка мира набрала отличную форму — это иллюстрировали четыре победы подряд, и перед началом решающего матча, несмотря на положение в рейтинге, никак не выглядела аутсайдером. Отлично подходило Свитолиной и покрытие шэньчжэньского корта, которое выглядело излишне медленным. Тем не менее, в самый нужный момент Барти удалось взять реванш.

Это был самый дорогой матч в истории тенниса. На кону в нем для каждой из соперниц стояло сразу $2,325 млн, что в два с лишним раза больше призового фонда женского Кубка Кремля.

В первой партии обе теннисистки до счета 4:4 достаточно спокойно брали свои подачи, а вот концовка получилась очень нервной. В 9-м гейме Свитолина имела брейк-пойнт, на котором однако допустила ошибку. Барти же оказалась немного удачливее и в 10-м гейме использовала третий сетбол.

Во втором сете борьба шла с переменным успехом. Благодаря двойной ошибке австралийки Свитолина повела — 2:1, после чего дважды потеряла свою подачу. В 7-м гейме украинка сумела сократить свое оставание до минимума, но, как выяснилось чуть позже, для нее это был последний успех. Действуя слишком мягко и осторожно даже в тех ситуациях, когда явно напрашивался жесткий атакующий удар, обыграть Барти в этот вечер было невозможно.

Сыграв на таком же безукоризненном чувстве мяча, как и на Roland Garros, австралийка добилась победы — 6:4, 6:3 за 1 час 27 минут.

Таким образом, Эшли Барти не только пополнила свой счет на $4,43 млн (между прочим, в случае победы над Бертенс эта сумма увеличилась бы до $4,7 млн). Она еще и довела количество своих титулов за карьеру до семи, а в нынешнем сезоне — до четырех, сумев победить на всех типах покрытий (Майами — хард на открытом воздухе, Roland Garros — грунт, Бирмингем — трава, WTA Finals — хард под крышей). Кроме того, по очкам, набранным в этом году, Барти увеличила свое преимущество над ближайшей преследовательницей Каролиной Плишковой почти до двух тысяч очков. А это очень солидный запас для того, чтобы ощущать себя уверенно в начале следующего сезона.

Евгений Федяков